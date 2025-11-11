日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円１８～１９銭と前営業日比１４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７８円２５～２９銭と同０８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６１～６２ドルと同０．０００５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS