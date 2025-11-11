応用地質は急落。この日午後２時ごろ、２５年１２月期連結業績予想について営業利益を４５億円から３３億円（前期比２４．７％減）へ下方修正すると発表した。これが売り材料視されている。 売上高は７５０億円から７６０億円（同２．６％増）へ上方修正した。政府の国土強靱化対策などが追い風となる一方、洋上風力発電関連事業を巡る不確実性や米国景気の下振れ懸念などがあり、こうした状況を考慮して織り込んだ。なお、