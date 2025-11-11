政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員（44）が10日、国会内で会見し、党首の立花孝志容疑者（58）が元兵庫県議の名誉を毀損（きそん）した疑いで9日、兵庫県警に逮捕され、10日に神戸地検へ送検されたことを報告。同党のコールセンターに家宅捜索が入り、押収品があったことも明らかにした。 【写真】24年の兵庫県知事選 立花孝志氏の第一声を見守る斉藤健一郎参院議員 斉藤氏は「党としては事