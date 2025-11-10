グローリーは大幅高。この日午後３時ごろ、２６年３月期連結業績予想について売上高を据え置いた一方、営業利益を２１５億円から２４０億円（前期比３４．７％減）へ上方修正すると発表した。国内外ともに人件費高騰や人手不足に伴う省人化、業務効率化のニーズが継続し、セルフ型製品の販売が堅調に推移する見通し。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS