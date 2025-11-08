東京都内のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件をめぐり、少女を店に紹介した母親が渡航先の台湾で現地当局に身柄を拘束されていたことがタイ警察幹部への取材で新たに分かりました。母親は台湾で別の売春に関連した事件で拘束されたということです。タイ警察は週明けに日本に担当者を派遣し、日本の警察当局との協議や少女への事情聴取などを行った後、台湾に移動して母親をタイに移送する手続きを進め