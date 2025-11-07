ジンズホールディングスが続落している。６日の取引終了後に発表した１０月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比６．９％増と３３カ月連続で前年実績を上回ったものの、サプライズ感に乏しいことから売られているようだ。 継続的な販促施策に加えて、店舗における接客を強化し顧客への訴求力向上に努めた結果、顧客１人当たりの購買価格が高まったことが売り上げの増加につ