日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円８６～８８銭と前営業日比３２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円０７～１１銭と同６９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５０８～０９ドルと同０．００２１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS