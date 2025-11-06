モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。男性との交際期間について話した。今回は岡田とお笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が、スタッフの指令に従って「ハニカミドライブデート」をした。運転する東ブクロに「（彼氏と）2人の時、全然違うんやろな」と言われた助手席の岡田は、「違うと思う。もうちょっと子