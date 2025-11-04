ＷＯＷＯＷが大幅続伸している。日本経済新聞電子版が３日、「ＮＴＴ傘下のＮＴＴドコモが衛星放送のＷＯＷＯＷから番組コンテンツを調達することが３日わかった」と報じた。今後の収益貢献の思惑から買いが集まったようだ。記事によると、ＮＴＴグループのＮＴＴドコモは新たにＷＯＷＯＷの番組を加え、携帯電話のプランとも連動させることで契約数を底上げする、としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複