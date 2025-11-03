秋の叙勲受章者が発表され、大分県内在住者ではあわせて54人が選ばれました。 旭日小綬章を受章したのは、元臼杵市長の中野五郎さん（79）、元姫島村長の藤本昭夫さん（82）、元日本自動車販売協会連合会理事の渡邊繁和さん（80）です。 旭日双光章には、元県公安委員会委員長の板井良助さん（76）、元県選挙管理委員会委員長の一木俊廣さん（75）ら5人が受章しました。 瑞宝重光章には、元参議院事務総長の橋本雅史さん