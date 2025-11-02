26年前に愛知・名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、現場に居合わせた長男が取材に応じました。港区東海通に住むアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月に西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝、送検されました。当時2歳で現場に居合わせた高羽さんの長男の航平さん（28）が午前11時前、取材に応じ動機を知りたいとと語りました。高羽