韓国・慶州で記者会見する台湾の林信義・元行政院副院長＝1日（共同）【慶州共同】韓国で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に台湾代表として出席した林信義・元行政院副院長（副首相）は1日、記者会見を開き、日米韓との連携を強める姿勢を示した。中国からの統一圧力に直面する台湾は、高い産業競争力を生かして国際社会で生き残りを図る構えだ。林氏は首脳会議に合わせ、高市早苗首相や米国のベセント財務長