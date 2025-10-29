仙台銘菓「萩の月」を製造･販売する株式会社菓匠三全(本社:仙台市青葉区)は、2025年11月12日(水)、阪神梅田本店の地下1階に「KASHO SANZEN」をオープンする。西日本初の出店となる。また、11月12日(水)〜18日(火)の期間中、1,500円以上の購入者に「萩の月」1個をプレゼントするオープン記念キャンペーンも実施する(各日限定数に達し次第終了)。菓匠三全は1947年創業。飴づくりから始まり、78年以上にわたり菓子づくりを営む老舗。