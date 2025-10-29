「Olive」のウェブCMお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が出演した三井住友銀行のスマホ口座「Olive」のウェブCMが「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、最高賞である「総務大臣賞/ACCグランプリ」を受賞した。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「マジか」「すごいメンバー」…ダイアン津田が公開した超イケメン俳優とのゴルフショットこの賞は名実ともに日本最大級のアワードとして広く認知されており、「総