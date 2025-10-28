ハリケーン「メリッサ」は５段階中で最も強い「カテゴリー５」に発達し、カリブ海のジャマイカに向けて進んでいる/CIRA/RAMMB/NOAA（ＣＮＮ）ハリケーン「メリッサ」が週末にかけて急速に勢力を拡大し、今年地球上で最も強力なハリケーンとなった。メリッサは週末にかけて急速に勢力を強め、現在は風速約７８メートルに達し、５段階中で最も強い「カテゴリー５」のハリケーンとなっている。今年世界で観測された嵐の中で最も強力だ