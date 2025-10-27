塩野義製薬 [東証Ｐ] が10月27日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比0.5％増の835億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の1800億円→1880億円(前期は1704億円)に4.4％上方修正し、増益率が5.6％増→10.3％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-