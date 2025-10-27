毎日のように「クマ被害」のニュースが報じられている。10月22日には、岩手県盛岡市内の児童公園にクマ2頭が出没。公園敷地内に居座って、近隣を騒然とさせた。同じ22日には、福島県会津美里町で高齢夫婦がクマに襲われて緊急搬送されている。熊による人身被害が相次いでおり、"過去最悪ペース"と言われている。【写真】クマ被害を受けて休館が続く瀬美温泉。他、民家の中に現れたツキノワグマを捉えた貴重なショットな