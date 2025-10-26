フェイエノールトでゴール量産中の上田綺世が、大手スポーツメディア『ESPN』のインタビューに対応。絶好調の背景を語った。27歳の日本代表FWは、今月19日のヘラクレス戦で、前半だけでハットトリックを達成するなどし、今季リーグ戦９試合で11ゴールをマーク。得点ランキング首位を独走している。ベルギーのサークル・ブルージュから加入して１年目の一昨季は５ゴール、昨季は７ゴールに留まっていたなか、“確変”。その要