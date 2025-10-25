創業40周年を迎える鳥貴族から、初の「トリキの福袋」が登場します♡おなじみのキャラクター“トリッキー”がデザインされた限定グッズ5点と、鳥貴族公式アプリで使える3,000円分のギフト券がセットになった豪華な内容。販売は全国の鳥貴族店舗にて、11月1日（土）より3万セット限定でスタート。ファン必見のお得な福袋は、早めのチェックがマストです！ 鳥貴族40周年記念♡「トリキの福袋」登場！