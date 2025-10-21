とんかつ専門店『松のや』が、新メニュー「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」を2025年10月22日15時から販売する。※すべて価格は税込み『松屋』が展開する、「とんかつ」チェーン店舗数No.1の『松のや』ロースかつやヒレかつはもちろん、チキンかつ、唐揚げなどの揚げ物定食や丼ものをリーズナブルな価格で提供する『松のや』。実は牛丼チェーン『松屋』と同じ株式会社松屋フーズが運営するブランドだ。『松屋』と言えば