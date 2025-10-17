米国の伝説的ハードロックバンド「ＫＩＳＳ（キッス）」の初代ギタリスト、エース・フレーリーさんが１６日（日本時間１７日）、ニュージャージー州モリスタウンで死去した。７４歳だった。遺族が米報道機関に声明で発表した。遺族は「私たちは完全に打ちのめされ、胸が張り裂けそうです。彼がこの世を去る最期の瞬間、私たちは幸運にも、愛と思いやりに満ちた、穏やかな言葉、思い、祈り、そして思いで彼を包み込むことができ