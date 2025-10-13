3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Ç¤Ï¹±Îã¤Îµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¶«¤Ó¤¬½©¤Î¶õ¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ70¿Í¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ä »×¤¤¤Î¾æ¤¬¹â¸¶¤Ë¶Á¤¯ÂçÊ¬ Í³ÉÛ»Ô¤Îµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¤Ï1974Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¤Ç51²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£13Æü¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤«¤é¤ª¤è¤½400¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤æ¤Õ¤¤¤óµí¤Î¥Ðー¥Ù¥­¥åー¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤ä¤ï