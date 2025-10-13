µí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¡¡70¿Í¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ä »×¤¤¤Î¾æ¤¬¹â¸¶¤Ë¶Á¤¯¡¡ÂçÊ¬
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î13Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Ç¤Ï¹±Îã¤Îµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¶«¤Ó¤¬½©¤Î¶õ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¡¡70¿Í¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ä »×¤¤¤Î¾æ¤¬¹â¸¶¤Ë¶Á¤¯¡¡ÂçÊ¬
Í³ÉÛ»Ô¤Îµí¶ô¤¤Àä¶«Âç²ñ¤Ï1974Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¤Ç51²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£13Æü¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤«¤é¤ª¤è¤½400¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤æ¤Õ¤¤¤óµí¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³°¤ÇÍ§Ã£¤ÈÆù¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¶«¤Ö¤¾¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¸á¸å¤«¤é¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡¢Àä¶«Âç²ñ¡ªÃêÁª¤òÆÍÇË¤·¤¿4ºÐ¤«¤é88ºÐ¤Þ¤Ç70¿Í¤¬Æüº¢¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò»×¤¤»×¤¤¤Ë¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ò¿©¤Ù²á¤®¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¡¢¿©¤Ù¤¿ー¤¤¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é»õÈ´¤±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤éÁá¤¯»õÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¤³¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤Ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Þ¥Þ¡¢²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤·¤íー¡ª¡×¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡¢Íñ¤â¹â¤¤¡¢²¿¤â¤«¤â¹â¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¶Æá¤ÎµëÎÁ¡£Ã¶Æá¤¬¤ó¤Ð¤ìー¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñー¡ªSwitch2Çã¤Ã¤Æー¡ª¡×
½©¤ÎÁð¸¶¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¶«¤Ó¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£