ヘアスタイリングの定番アイテムとして愛用している方も多い「ヘアアイロン」。豊富な種類があり、どれを選んだらいいか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そこで、ヘアサロン「GARDEN」のアートディレクターで美容師の津田恵さんに、ヘアアイロンを使ったスタイリングのコツのほか、特徴、種類別におすすめの使い方などを聞いてみました。髪を傷みにくくするのはアイロンの当て時間を短くQ.ヘアアイロンの種類と、それ