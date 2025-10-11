子どもの新しい環境に対する不安や戸惑いは、多くの親子が直面するもの。なおたろーさんが描いた漫画『愛する次男こさぶろー物語』からの抜粋エピソード『入学1日で学校を辞めたかった』も、そんな環境の変化に対する問題が描かれ、大きな反響を呼んでいる。 【漫画】入学して１日で登校拒否になるなんて ときは桜舞う4月。新たに小学1年生となったこさぶろーの成長に母は胸を打たれる。しかし入学式を