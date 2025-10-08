新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」は６日、経営安定化に向けた今後の事業戦略を発表した。２０２７年度の黒字化を目指し、小型航空機の製造など三つの新規事業に取り組む方針を明らかにした。実業家の堀江貴文氏の取締役就任も正式発表した。同社共同代表の和田直希氏と堀江氏が東京都内で記者会見を開き、事業戦略を説明した。新たな役員として堀江氏のほか、日本航空の元役員と新潟県内企業出身者を含め計３人を招い