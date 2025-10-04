自民党総裁選挙でも外国人問題、オーバーツーリズムはテーマとなったが、外国人別で突出しているのが「中国人」である。日本政府観光局が2025年9月17日に発表した25年8月の訪日外国人旅行者数は342万8000人、8月としては過去最高を更新している。このうち中国本土からの訪日客は101万8600人だった。「中国に親しみを感じない」は84.7％にじつはこの「中国人」のほかに、日本人から見ると見分けがつかない「中国人」が80万人以上い