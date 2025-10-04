２２年末をもって音楽活動の第一線から退いた大物ミュージシャンが元気な姿を見せた。ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが３日にインスタグラムを更新し、「吉田拓郎さんが３年ぶりに番組で歌唱を披露されます」とシンガー・ソングライターの吉田拓郎との２ショットをアップ。吉田はＣＳフジテレビＴＷＯ／フジテレビＮＥＸＴ「坂崎幸之助のお台場フォーク村特別篇『拓郎あいしてる』」（７日・後７時＝ＴＷＯ