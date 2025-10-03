10月17日に愛知県で開幕する職業の技術力を争う全国大会に向けて、3日、大分県代表が大会での活躍を誓いました。 【写真を見る】技能五輪・アビリンピック全国大会へ県代表が決意表明「不安があるがしっかり準備したい」 大分 技能五輪と全国障害者技能競技大会、通称アビリンピックは職業スキルの向上を目的に毎年開催されています。県内からは技能五輪でフラワー装飾と日本料理の2種目に3人、障害者を対象としたアビリ