造幣局広島支局＝広島市佐伯区造幣局（大阪市北区）は3日、広島支局の職員が市中から回収された貨幣を外部に持ち出した問題で、関係者の処分と再発防止策を公表した。500円玉174枚、計8万7千円分が不正に持ち出された可能性が高いと認定。職員は再任用の60代男性で、発覚後に死亡した。7月に公表し広島県警に窃盗容疑で被害届を提出していた。溶解課の課長や主事計3人を減給10分の1（1〜2カ月）、課長補佐と支局長、局次長らを