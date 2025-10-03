9月末、米国で、国境警備や出入国管理などを司る行政機関・国土安全保障省（DHS）が、移民政策のPRのためにアニメ「ポケットモンスター」の映像を無断で使用した動画を制作し、X（旧Twitter）やTikTokに投稿。 逮捕した移民を、捕獲したポケモンになぞらえ、コレクションするかのような表現の適切性とともに、「著作権の問題はないのか」と物議を醸した。（本文：友利昴） 米国政府には「前科」があった！？どう見てもあの