体重は今より15キロ増、メイクもオシャレも全く興味なく、“陰キャ”の高校時代を送っていたウイッグクリエイター兼会社員のふーさん（27）。大学進学で上京し、ダイエットとメイクに挑戦。そし子供の頃からの憧れだったディズニープリンセスの仮装も始めた。そんなふーさんを変えたきっかけを詳しく聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）【衝撃画像】「60代のお母さんが綺麗すぎる」と話題に…“陰キャ”から激変したふーさんと