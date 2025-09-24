NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月19日付で、無人の月面探査ミッション「VIPER」の探査車（ローバー）について、月面へ運ぶ手段としてアメリカ企業Blue Origin（ブルー・オリジン）の無人着陸船を選定したことを発表しました。【▲ 月面に到着したNASAの月探査ミッション「VIPER」の探査車（左）とBlue Originの月着陸船「Blue Moon Mark 1」（右）のCGイメージ（Credit: Blue Origin）】ミッションの中止発表から1年余りで“復