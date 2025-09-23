勝ち切れなかった。４試合連続のノーゴール。だが連敗は止めた。12試合ぶりのクリーンシート。J１で最下位に沈む新潟は９月23日、J１第31節で名古屋とホームで対戦し、０−０で引き分けた。残留圏の17位・横浜FMとは勝点８差。とにかく今は白星が欲しかったが、貴重な勝点１を上積みできたことは間違いない。試合の結果を伝えるクラブの公式Xには、以下のような声があがっている。 「久しぶりに良いアルビ見れたかな」「