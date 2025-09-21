［J１第30節］浦和 ０−１ 鹿島／９月20日／埼玉スタジアム2002まさに守護神と呼ぶにふさわしい活躍だった。鹿島が鈴木優磨の得点で浦和に１−０で勝利を収めた一戦で、GK早川友基が奮闘した。立ち上がりの金子拓郎の直接FKを右手一本で防ぐと、次々と好セーブを連発。31分の渡邊凌磨のシュートをはじき出し、81分には、カウンターから１対１に持ち込まれた関根貴大のシュートをブロック、そのこぼれ球を石原広教に打たれた