植物療法士であり、アーティストとしても活躍する早坂香須子さんとの特別なコラボレーションが、アムリターラから今年のコフレとして登場。タロットカードをモチーフに描き下ろされた猫のアートが映えるポーチは、海洋プラスチックをアップサイクルしたサステナブル素材。そこに「オーガニック×エイジングケア*」を叶える化粧水・美容液・クリームを詰め込んだ、心と肌を