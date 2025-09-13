早坂香須子×アムリターラ♡タロット猫ポーチ付き贅沢コフレ「ウィッシュキット」

植物療法士であり、アーティストとしても活躍する早坂香須子さんとの特別なコラボレーションが、アムリターラから今年のコフレとして登場。タロットカードをモチーフに描き下ろされた猫のアートが映えるポーチは、海洋プラスチックをアップサイクルしたサステナブル素材。そこに「オーガニック×エイジングケア*」を叶える化粧水・美容液・クリームを詰め込んだ、心と肌を満たすスペシャルセットです。

タロット猫が彩るサステナブルポーチ



今回のコフレ限定「キャットタロット エシカルポーチ」は、タロットカード「世界」と「愚者」をモチーフに、早坂香須子さんが描き下ろした猫のアートが施された特別デザイン。

マスタードイエローやピスタチオカラーが大人女性に寄り添います。素材には海洋プラスチックごみをリサイクルしたものを採用。

見た目の可愛らしさだけでなく、環境に配慮したエシカルな一品です。

* 年齢に応じた潤い・ハリ・ツヤを与えるお手入れ

肌を格上げするエイジングケア3点セット



コフレには、クロレラ・レチノール*2配合でパワーアップした3種類をご用意。

「エイジソリューションクリーム30g」、白樺樹液を贅沢に使った「ホワイトバーチモイストウォーター15mL」、ハリ肌へ導く「アクティブリペアタイムレスセラム3mL」をセットしています。

年齢に応じた潤い・ハリ・ツヤを与えるお手入れが叶い、大人の肌をトータルでサポートします。

*2クロレラ1キス（保湿整肌成分）

願いを込めた「ウィッシュキット」で輝く肌へ



「エイジソリューション ウィッシュ キット」は、タロットカードの“世界”をモチーフに、美しく生きる女性へエールを贈るコフレ。

肌に潤いとハリを与えるだけでなく、ポーチに込められたメッセージが毎日のスキンケアを特別な時間へと変えてくれます。

環境に優しく、心も満たすギフトのような存在をぜひ手に取ってみてください♡