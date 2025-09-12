1968年の創業以来、多くの人に愛され続けているハンバーグレストラン「びっくりドンキー」そんな「びっくりドンキー」で、本格的なドイツスタイルのクラフトビールを提供。今回は、自社醸造所で造られるこだわりのビールの魅力と、ハンバーグやサイドメニューとのペアリングの楽しみ方を紹介します☆ びっくりドンキー「ドンキーハウスビール」 提供店舗：全国のびっくりドンキー（一部店舗を除く） 「