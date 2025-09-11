「高層階住民」によるマウントタワマンの建設ラッシュが止まらない。首都圏ではここ20年ほどの間に建てられた新築マンションの23.9％がタワマンであり、都市部を除いた地方でも、18.5％がタワマンというデータがある。立地や共有スペースの充実度から、資産性も高いと言われているタワマンは、購入する側にとっても人気物件であるが、一度に大量の戸数がさばける販売効率の良さから業者にとっても優良物件だ。となれば、この先も供