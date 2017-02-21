西郷輝彦
『西郷輝彦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月28日
2025年9月10日
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藤井健太郎氏「ひとつも努力せずに売れてしまう」顔が似ているものまね芸人
女性自身
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橋幸夫さん通夜 舟木一夫が明かす御三家の関係「それぞれ忙しすぎて…」
9日、橋さんの通夜に参列し、御三家の関係について聞かれた
日テレNEWS NNN
2023年3月27日
2022年3月1日
2022年2月22日
2022年2月21日
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辺見マリ、元夫・西郷輝彦さんを追悼「早すぎます…」
訃報を受け、元妻の辺見マリが21日にコメントを発表
オリコンニュース
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西郷輝彦さん三女「酸素マスク越しのキス」亡くなる前日の様子明かす
西郷さんの三女は、父への思いや病院での様子をnoteに綴っている
日刊スポーツ
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渡辺謙、西郷輝彦さん追悼「大きな存在でした」思い出を回顧
NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」で共演した渡辺謙が追悼
モデルプレス
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西郷輝彦さんが死去 オーストラリアで3度のがん治療を受けていた
日本で未承認のがん最先端治療を受けるため、2021年4月に豪シドニーに渡航
スポニチアネックス
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GLAYのTERU、本名「照彦」由来である西郷輝彦さんの死を悼む
本名の「照彦」は、西郷さんにちなんで名付けられたと告白
デイリースポーツ
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歌手で俳優の西郷輝彦さん 前立腺がんで死去、75歳
1966年には「星のフラメンコ」が発売2カ月で50万枚を売り上げる大ヒット
日刊スポーツ