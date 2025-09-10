日本自動車工業会は2025年9月10日より、ジャパンモビリティショー2025のチケットの販売を開始し、実施プログラムの一部を先行公開した。 ジャパンモビリティショー2025（Japan Mobility Show 2025）は10月30日（木）～11月9日（日）に東京ビッグサイト（東京都江東区・有明）で開催される。これまで約70年にわたり東京モーターショーとして開催されていたものが、2023年にジャパンモビリテ