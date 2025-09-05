プロ野球巨人の阿部慎之助監督（46）の「レベル低い」発言に対して、インターネット上で巨人ファンが苦言を呈している。2番手・泉が村上に満塁弾浴びる 巨人は2025年9月4日に岐阜でヤクルトと対戦し、1−12（8回降雨コールド）の大敗を喫した。 試合は、巨人先発・又木鉄平投手（26）が初回に2点を失うなど苦しい立ち上がりだった。 巨人はその裏の攻撃で1点を返すも、4回に又木がピンチを広げ、2番手・泉圭輔投手（28）が村上宗隆