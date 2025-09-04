全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小岩のうどん店『マルキンうどん』です。懐石の流儀、極まれり！緻密な作りの自家製麺2024年秋にオープンしたこちらは、懐石料理の『なだ万』、『加賀屋』などで修業を積んだ店主・彦田誠司さんの和食の技術が注ぎ込まれている。「懐石は敷居が高いと思われるお客様にも、気軽に和食の世界を楽しんでもらいたい」という思いから、特に