2025年9月4日(木)からサーティワン アイスクリームで始まる「PEKO with ICE CREAM」は、不二家の人気キャラクター・ペコちゃんとのコラボキャンペーン。限定フレーバーやキュートなコラボカップ、さらにお持ち帰りセットまで、ここでしか出会えない特別なラインナップが揃います。食べて楽しい、持ってうれしい、ときめきいっぱいの期間限定イベントです。 限定フレーバー