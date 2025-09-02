サーティワン アイスクリーム×ペコちゃん♡期間限定フレーバーが登場
2025年9月4日(木)からサーティワン アイスクリームで始まる「PEKO with ICE CREAM」は、不二家の人気キャラクター・ペコちゃんとのコラボキャンペーン。限定フレーバーやキュートなコラボカップ、さらにお持ち帰りセットまで、ここでしか出会えない特別なラインナップが揃います。食べて楽しい、持ってうれしい、ときめきいっぱいの期間限定イベントです。
限定フレーバー「ミルキー ミルキー」「ポッピングミルキー」
ミルキー ミルキー
サーティワンから登場する注目のコラボフレーバーは2種類。「ミルキー ミルキー」（420円）は、コクのあるミルキー風味アイスに、すっきりとしたシャーベットと甘いリボンを合わせた贅沢仕立て。
まるで本物のミルキーを頬張ったような幸せ気分に♪
ポッピングミルキー
「ポッピングミルキー」（420円）は、大人気のポッピングシャワーをベースに、濃厚なミルキー風味のアイスとリボンをプラス。はじけるキャンディと甘さが溶け合う夢のようなフレーバーです。
ダブルカップやサンデーで楽しむペコちゃん
ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ
アイスを2つ選べる「ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ」（シングル510円／レギュラーダブル760円）は、デザイン違いの2種類のカップから提供。
どちらもフォトジェニックで選ぶのが楽しくなりそう♡
ペコちゃん 生ミルキーサンデー
さらに「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」（580円）は、ホイップやチョコ、そして口の中でとろける特製“生ミルキー”をトッピング。
北海道産練乳と生クリームを使った贅沢な味わいは必食です。
数量限定！お持ち帰りセットや特典も
ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット
「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」（スモール2,900円／レギュラー3,460円）は、8個のアイスを選べる豪華仕様。
巾着ランチバッグ
ペコちゃん保冷剤
巾着ランチバッグやペコちゃん型保冷剤まで付いてくる特別感たっぷりの内容です。
ペコちゃん ハッピーフレッシュパック
また「ハッピーフレッシュパック」（1,900円）もペコちゃんデザインで登場。
コラボステッカー
対象商品購入で全国31万枚限定のコラボステッカーがもらえるのもうれしいポイント。
数量限定なので早めにチェックを！
ペコちゃんと過ごす甘くて楽しいひととき♡
サーティワン アイスクリームとペコちゃんの出会いが叶えた「PEKO with ICE CREAM」。懐かしいミルキーの味わいと、遊び心いっぱいの限定デザインは、この秋だけの特別なお楽しみ。
家族や友達と一緒にシェアしても、自分へのご褒美にしても、きっと笑顔になれるはず。9月30日(火)までの限定開催なので、気になる人はお早めに♪