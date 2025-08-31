ロシアのプーチン大統領は、３１日からの中国訪問を前に中国国営新華社通信の書面インタビューに応じた。中国やインドと共に米欧に対抗し、歴史問題を巡っても第２次世界大戦の「勝利」を前面に押し出して中国と結束する姿勢を鮮明にした。新華社が３０日に報じた。天津で開かれる上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議には、米国の高関税措置に反発するインドなどが参加する。会議について、プーチン氏は「多極的な世界秩序の構築に