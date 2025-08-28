スネル、ロハスらが祝福【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）の本拠地・レッズ戦で749日ぶり、ドジャース移籍後初勝利を挙げた。試合後、チームメートから祝福が殺到。ブレイク・スネル投手は「ショウヘイ、エグイって」と自身のインスタグラムのストーリーズ機能で称えた。新たな一面を見せた。この日、スプリットとカーブを多投し、レッズ打線を封じ