J1リーグ第27節 横浜FM 0（0-0）0 町田19:33キックオフ日産スタジアム入場者数 32,188人試合データリンクはこちら両チームともにタフネスぶりを見せた試合だった。横浜FMは町田の攻撃をしっかり受け止め、なかなか決定機をつくらせない。そしてボールを回して町田の選手を走らせる。後半の飲水タイムが終わり、町田の選手たちに疲れが見え始めたところで猛攻に出た。谷晃生の好セーブもあってゴールを割ることは出来なかったが