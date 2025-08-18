ハードコアバンドDESSERTが10月22日、PIZZA OF DEATH RECORDSより公式音源としては24年ぶりとなる新作『1998-2001+1』をリリースすることが決定した。1998年から2004年にかけて活動し、日本のハードコアシーンに強烈な足跡を残したバンドがDESSERTだ。ヨーロッパ、US、そして日本ハードコアの先駆者たちからの影響を独自に昇華させ、一気呵成に駆け抜けるハードコアパンクを体現してきた。2018年に限定的な復活として2度のライブを