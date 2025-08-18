株式会社エアロネクストとモンゴルでの展開パートナーのNewcom Group（モンゴル国ウランバートル市）は、Newcom Groupの子会社であるMongolian Smart Drone Delivery LLCが、モンゴル国内最大手のフードデリバリー事業者Tok Tok LLCと連携し、2025年7月25日にモンゴル国内で初となるドローンによるフードデリバリーの試験飛行を行い、成功したことを発表した。フードを載せウランバートル市内から郊外のサマーハウスに向け飛行する